Secretários discutem plano para a retomada da economia na capital

Flávio Veras, com informações da assessoria

Secretários e técnicos municipais de Campo Grande estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira (14), para discutir estratégias na realização de um trabalho em conjunto para a recuperação da economia local. Segundo a Prefeitura da capital, o encontro que foi realizado no Centro de Educação Ambiental (CEA) Polonês, buscou traçar a desburocratização e maior eficiência no atendimento aos ritos processuais municipais.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, falou que existe uma necessidade de maior integração entre os órgãos. “Iniciamos hoje essas reuniões técnicas que deverão ser realizadas para alinharmos procedimentos em diferentes secretarias. Precisamos apoiar a retomada econômica do município, apoiar o empresariado que aqui investe. E a intenção é desburocratizar, dar celeridade aos ritos processuais e assim, por exemplo, tornar mais rápida a abertura de novos empreendimentos na cidade”, projetou.

A diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, afirmou que a gestão municipal se organizando proporcionará ambientes favoráveis de negócios. “O intuito é realizar um trabalho integrado e articulado entre os órgãos, simplificando procedimentos estabeleceremos um ambiente favorável aos negócios locais, o que futuramente impactará também na arrecadação” e completou “Acredito que área da construção civil fará uma grande diferença nessa retomada do crescimento econômico de Campo Grande”, pontou.

Para o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, é muito importante articulação entre os órgãos e o contato direto com o empresariado. “Precisamos nos reunir os empresários e os órgãos envolvidos para juntos estipularmos prazos e resultados. Demonstrar que a gestão está empenhada com a retomada gradual das atividades com segurança para reativar a economia”, orientou.

