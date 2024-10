Semana começa com 4,5 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

A semana começa com 4.509 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul. Ao todo são 468 funções espalhadas por 35 municípios.

Nos locais também é possível solicitar o seguro-desemprego. Para Campo Grande são 1.492 vagas, Ribas do Rio Pardo 402, Chapadão do Sul 354, Sidrolândia 310, Cassilândia 252, Rio Brilhante 202 e Dourados 164.

As funções mais requisitadas são:

Auxiliar de linha de produção com 383 vagas

Carreteiro com 263 vagas

Assistente administrativo com 185 vagas

Auxiliar de limpeza com 131 vagas

Atendente de lanchonete com 107 vagas

Motorista de caminhão com 98 vagas

Operador de caixa com 97 vagas

Vendedor interno com 86 vagas

Outras oportunidades podem ser conferidas pela internet.

De acordo com a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) os interessados devem comparecer à respectiva Casa do Trabalhador munidos de RG, CPF e carteira de trabalho.

