Servente de pedreiro bate moto em traseira de caminhão guincho e morre em Dourados

O servente de pedreiro Lucas dos Santos Pacheco, de 29 anos, morreu após bater a motocicleta em que estava na traseira de um caminhão estacionado na madrugada deste domingo (8), em Dourados.

Segundo a polícia civil, a vítima pilotava uma Honda Twister 250cc de cor prata pela Avenida José Roberto Teixeira, no sentido bairro/centro, quando bateu na traseira de uma caminhão guincho estacionado.

Um pedestre que passava pelo local, por volta de 01h30, notou o acidente e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que ao chegar para prestar socorro, o pedreiro já não apresentava sinais vitais.

O corpo de Lucas foi encaminhado para o Imol (Instituto Médico Odontológico Legal), onde será submetido a exame de necropsia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também