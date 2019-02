Servidor “foge” com viatura do Samu na madrugada e PM é acionada

Por volta de 1h30 da madrugada deste sábado (23), uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi retirada do pátio localizado no centro de Três Lagoas, sem autorização. Um servidor teria “fugido” com o veículo e retornado somente às 7h da manhã.

De acordo com informações da prefeitura da cidade, a polícia foi acionada pela coordenação do Samu, juntamente com o setor responsável pela frota do município, e um boletim de ocorrência foi registrado.

A prefeitura de Três Lagoas encaminhou a viatura do Samu para a delegacia da Polícia Civil para que seja feita perícia no veículo. A polícia irá investigar onde a viatura foi usada e os motivos pelos quais ela foi retirada do local sem autorização.

Ainda conforme a comunicação da prefeitura, o veículo era reserva e não houve nenhuma complicação em atendimentos por conta do ocorrido.

