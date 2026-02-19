Shopping de Campo Grande terá programação especial de pós-Carnaval

Com a folia acabando, o fim de semana em Campo Grande terá opções de lazer para quem quer aproveitar os dias de descanso em família. Algumas atrações estão no Shopping Norte Sul Plaza, a programação inclui cinema com ingresso promocional, atrações infantis e sessão adaptada para pessoas com TEA.

Até o dia 20 de fevereiro, a Cinépolis oferece ingressos a R$ 15 para os filmes Avatar: Fogo e Cinzas, O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, e Zootopia 2, da Disney. Outros títulos seguem em cartaz, como Pra Sempre Medo, O Morro dos Ventos Uivantes, Caminhos do Crime, Um Cabra Bom de Bola, Destruição Final 2 e A Empregada.

No sábado (21), às 14h, será realizada uma sessão inclusiva do filme Um Cabra Bom de Bola. Nesse formato, não há exibição de trailers, o volume é mais baixo, as luzes permanecem acesas e o público pode circular pela sala, facilitando a participação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Para as crianças, há opções espalhadas pelo shopping. Na Praça Central, o espaço Coisa de Criança reúne brinquedos em tamanho reduzido, como mini casa, cozinha e piscina de bolinhas. Já a Magic Games funciona diariamente e oferece o Passaporte Kid Play, que permite acesso livre aos brinquedos durante o dia. O local concede 50% de desconto para pessoas com autismo ou síndrome de Down.

Dentro da área da Magic Games, a atração T-Rex Tour começa a partir das 16h, com ingresso a R$ 15 por pessoa. Outra opção é o Sítio Kids, instalado na Praça de Eventos, em frente à Renner. O espaço, inspirado em uma fazenda, conta com escorregadores, passarelas e brinquedos interativos, voltados para crianças de até 13 anos. Pessoas com deficiência têm direito a meia-entrada.

A programação completa e os horários podem ser consultados no site e no aplicativo do shopping.

