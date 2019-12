Sistema do Detran está fora do ar

Por meio de nota o Governo do Estado informou que desde segunda-feira (02) está havendo uma instabilidade na integração entre os sistemas do Detran e o sistema de arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Desde que o problema foi detectado, equipes do Detran e Sefaz estão trabalhando para solucionar a falha. Não há previsão de quando o sistema voltará ao normal.

Não é possível, no momento, a realização de qualquer transação que exija emissão de guias para pagamentos no Detran, apesar dos demais sistemas estarem operando normalmente. O sistema do IPVA é administrado pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI) e desde que o problema foi detectado, equipes do Detran e Sefaz estão trabalhando para solucionar a falha.

