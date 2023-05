Sul-mato-grossense acerta números da Lotofácil e leva mais de R$ 1 milhão

Um morador de São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande, acertou os 15 números da Lotofácil e levou a bolada de R$1.117.698,36. O novo milionário do Estado fez a aposta simples, pela internet.

O sorteio número 2820 foi realizado na noite de ontem (24), em São Paulo (SP), com os números da sorte 04-05-06-09-10-12-13-14-17-18-19-20-21-23-25.

O gabrielense dividiu o valor total do prêmio com outros apostadores, moradores de São José dos Pinhais (PR), São Borja (RS), Florianópolis (SC), Carapicuíba (SP) e São Paulo (SP).

Como apostar?

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para esta quinta-feira (25), com prêmio de R$ 1.700.000. Para participar, é só marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. Ganha a bolada quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Também é possível apostar na "Surpresinha", onde o sistema escolhe os números para você, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da "Teimosinha".

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3 e os sorteios são realizados de segunda a sábado, sempre às 20h.

