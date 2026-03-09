TCE-MS divulga resultado provisório da prova de títulos de concurso

O resultado provisório da prova de títulos do concurso público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Controle Externo e Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) foi publicado no diário oficial na sexta-feira (6) .

O resultado contempla candidatos das áreas de direito, ciências contábeis, engenharia civil e tecnologia da informação, além das listas específicas destinadas aos candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Os participantes do certame poderão consultar o espelho da avaliação de títulos e apresentar recursos contra o resultado provisório no período das 10 horas do dia 9 de março até as 18 horas do dia 10 de março de 2026, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, disponível no site do Cebraspe, banca organizadora do concurso.

De acordo com o edital, os recursos devem ser apresentados de forma clara, consistente e objetiva. Não serão aceitos pedidos fora do prazo, enviados por outros meios ou que estejam em desacordo com as normas do edital do concurso.

Conforme o cronograma do certame, o resultado final da prova de títulos, bem como eventual convocação para envio de documentação destinada ao desempate de notas, será publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS e no site da banca organizadora na data provável de 24 de março de 2026.

