Testes e vacinação contra a Covid estarão disponíveis em três locais neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza plantão de vacinação e testagem contra a Covid-19 em três unidades de saúde neste sábado (14), em Campo Grande. O atendimento acontece de 7h30 às 17h na UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta e USF Moreninhas.

Com os imunizantes da Coronavac, Astrazenca e Pfizer Pediátrica indisponíveis na rede, a imunização estará restrita a crianças de seis meses a menores de 1 ano sem comorbidades e entre 1 a 2 anos com comorbidades e pessoas de 12 anos ou mais, bem como aquelas que precisam tomar as doses de reforço.

O Município aguarda o envio de novas doses de vacinas pelo Ministério da Saúde para que o atendimento aos demais públicos seja regularizado.

As doses de reforço devem ser tomadas conforme indicação para cada imunizante e público, seguindo um intervalo de 28 dias a quatro meses, conforme calendário pré-estabelecido pela Sesau.

A aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) está liberada para todas as pessoas com 18 anos ou mais vacinadas vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Durante a semana, a vacinação é os testes para detecção da Covid-19 são disponibilizados nas 74 unidades básicas e de saúde da família, seguindo cronograma da Sesau.

