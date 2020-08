Todos os acessos do bairro Tiradentes receberão recapeamento

Todos os acessos ao centro da cidade, que concentram a maior parte do comércio do Bairro Tiradentes e a região no entorno, estarão com asfalto novo em até 90 dias, de acordo com a Prefeitura de Campo Grande.

Estão programados 10 quilômetros de recapeamento abrangendo 7 vias, das quais 4 já receberam a melhoria.

A frente de serviço continua na Rua Marquês de Pombal, que será recapeada num trecho de quase 1 km (entre as Ruas Noruega e Galdino Pataxó).

Já estão com asfalto novo outras três ruas estratégicas da malha viária da região: as Ruas Marquês de Lavradio, Cayova e a Avenida José Nogueira Vieira. Na José Nogueira o serviço (feito até a rotatória com a Marquês de Pombal) será estendido até a Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, já no conjunto habitacional Arnaldo Figueiredo.

Após a conclusão da obra na Marquês de Pombal, será recapeada a Avenida Ministro João Arinos, desde a rotatória com a Marquês de Lavradio até a Rua Antônio Augusto Mira. Na sequência receberá nova pavimentação a Avenida Três Barras, entre a Avenida Zahran e a rotatória com a Avenida José Nogueira Vieira.

A Prefeitura deve concluir até novembro os 25 quilômetros de recapeamento com investimento de R$ 16,7 milhões, recurso de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal (Finisa).

