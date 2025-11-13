Trânsito em Campo Grande terá diversas interdições neste fim de semana; confira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta que, entre os dias 14 e 16 de novembro de 2025, sexta-feira, sábado e domingo, várias ruas de Campo Grande terão interdições totais ou parciais devido a eventos comunitários, religiosos e obras. As interdições serão temporárias e sinalizadas para garantir a segurança de pedestres e motoristas.
Sexta-feira (14/11)
07h às 17h: Rua Dulcimar Martins Galvão e Rua Antonio Barbosa de Souza – Evento Comunitário Social
18h às 23h: Rua Afropulga entre as ruas Joaquim Seco Tomé e Luiz Carlos Petengil – Evento Religioso
09h às 23h (também nos dias 15 e 16): Rua Alberto Torres entre Dr. Jair Garcia e Felipe dos Santos – Evento Religioso
Sábado (15/11)
06h às 18h: Rua Espírito Santo nº 795 entre as ruas Manoel Inácio e Antonio Maria Coelho – Obra de Montagem de Grua
07h às 22h: Em frente à praça entre as ruas Tabauna e Jandaira – Festa da Primavera
13h às 17h30: Rua Américo entre as ruas Bangu e Flamengo – Evento Religioso
16h às 23h: Rua Marechal Câmara entre as ruas São Basílio e Santo Aleixo – Evento Religioso
15h às 22h30 (também no dia 16): Rua Nazaré entre as ruas Frei Caneca e Pinheiro Machado – Evento Religioso
09h às 23h: Rua Alberto Torres entre Dr. Jair Garcia e Felipe dos Santos – Evento Religioso
Domingo (16/11)
07h às 17h: Rua Beijamin Constant entre as ruas José Bonifácio e Avenida Tamandaré – Evento Religioso
15h às 22h30 (continuação): Rua Nazaré entre as ruas Frei Caneca e Pinheiro Machado – Evento Religioso
09h às 23h (continuação): Rua Alberto Torres entre Dr. Jair Garcia e Felipe dos Santos – Evento Religioso
A Agetran recomenda que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, quando possível, busquem rotas alternativas para evitar transtornos. A colaboração da população é fundamental para manter a fluidez do trânsito durante o feriado prolongado.