Trânsito terá bloqueios em vários bairros com programação natalina no fim de semana

Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou a programação de interdições de vias em Campo Grande para sexta-feira (19) até domingo (21), em razão de eventos natalinos, comunitários, culturais e obras. As intervenções ocorrem em diferentes regiões da cidade e em variados horários. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção, busquem rotas alternativas e respeitem a sinalização temporária para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.
Interdições programadas
Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa as interdições programadas para os dias 19/12/2025 (sexta-feira) a 21/12/2025 (domingo).
Data: 19/12/25
Horário: 13h às 20h
Local: Rua Verde Louro, 931, entre as ruas Alpestre e Fanorte
Motivo: Evento Natalino
Horário: 17h às 22h
Local: Rua Michel Calarge, entre as ruas João Escarano e Mainá
Motivo: Evento Natalino
Horário: 14h às 22h
Local: Avenida Panamericana, entre as ruas Sacadura Cabral e Wagner Jorge Borttoto Garcia
Motivo: Evento Natalino
Horário: 17h às 00h (19 e 20/12)
Local: Rua Rosa Ferreira Pedro, esquina com a Leão Zardo
Motivo: Evento Comunitário
Horário: 08h às 21h
Local: Rua 14 de Julho com 15 de Novembro
Motivo: Natal dos Sonhos
Data: 20/12/25
Horário: 13h às 17h
Local: Rua Otaviano Inácio de Souza, entre as ruas Leão Zardo e Ângelo Nakahodo
Motivo: Evento Natalino
Horário: 10h às 17h
Local: Rua Dona Carlota, entre as ruas Anhanguera e 09 de Julho
Motivo: Evento Natalino
Horário: 13h às 18h
Local: Rua Nascim Abrão, entre as ruas Luciana Ota Perez e Pinhão
Motivo: Evento Comunitário
Horário: 16h às 23h
Local: Rua Leonina Dias Martins, entre as ruas Patrocínio e Castorina Rodrigues Luz
Motivo: Evento Comunitário
Horário: 16h às 21h
Local: Rua Cecílio de Arruda, entre as ruas Evelina Selingardi e Adelaide Maria Figueiredo
Motivo: Evento Comunitário Meu Bairro e Show
Horário: 08h às 20h
Local: Rua Serra das Divisões, entre as ruas Jacutinga e Periquito
Motivo: Festa Natalina
Horário: 17h30 às 20h30
Local: Rua Major Juarez Lucas, entre as ruas Pimentel Ribeiro e Laudelino Bellentani
Motivo: Evento Comunitário
Horário: 13h às 19h
Local: Avenida João Paula Ribeiro, entre as ruas Ivanilton Costa Santos e Giuseppe Maida
Motivo: Evento Natalino
Horário: 12h às 21h
Local: Rua União da Serra, entre as ruas Otília Coelho Neto e Flores da Cunha
Motivo: Evento Comunitário
Horário: a partir das 15h
Local: Rua Osvaldo Aranha, entre as ruas Manoel Garcia de Souza e Tucuruvi
Motivo: Evento Natalino
Horário: 08h às 21h
Local: Rua 14 de Julho, entre as ruas Maracaju e Marechal Rondon
Motivo: Natal dos Sonhos
Data: 21/12/25
Horário: 08h às 22h
Local: Rua Monterrey, entre as ruas Janete Clair e Fresno
Motivo: Evento Comunitário
Horário: 08h às 13h
Local: Rua Marquês de Lavradio, entre as ruas Tibiriçá e Avenida Três Barras
Motivo: Obras
Horário: 09h às 12h
Local: Rua Presidente Antônio Carlos, entre as ruas Fluminense e Ponte Petra
Motivo: Evento Natalino
Horário: 14h às 22h
Local: Avenida Calógeras, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Dr. Temístocles
Motivo: Evento Cultural Musical
Horário: 08h às 13h
Local: Rua Santo Augusto, entre as ruas dos Amigos e Anita Garibaldi
Motivo: Evento Natalino
Horário: 13h às 18h
Local: Rua Maria Luiza de Moraes, entre as ruas João Ferreira Lúcio e Lagoa Mandioré
Motivo: Evento Natalino
Horário: 06h às 18h
Local: Avenida Mato Grosso, entre as ruas Humberto de Campos e José de Alencar (meia pista)
Motivo: Supressão Arbórea
Data: 22/12/25
Horário: 16h às 22h
Local: Rua Caraíba, 449, entre as ruas do Topógrafo e Jauna
Motivo: Evento Natalino