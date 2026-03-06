UFMS inaugura banco vermelho em ação de combate à violência contra a mulher

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) inaugura na próxima segunda-feira (9), às 10h, um banco vermelho no campus como parte de uma mobilização nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa é realizada pela Pró-reitoria de Cidadania e Sustentabilidade em parceria com o Instituto Banco Vermelho e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

O espaço também prestará homenagem à jornalista Vanessa Ricarte, formada em Jornalismo pela UFMS em 2005, vítima de feminicídio em fevereiro de 2025. A instalação do banco integra ações de conscientização sobre a violência de gênero e de incentivo à denúncia.

A iniciativa dialoga com a campanha institucional “Eu Respeito”, que em março traz o tema Renovação. Durante o mês, o Monumento Símbolo da Universidade será iluminado de vermelho em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

A UFMS também desenvolve ações permanentes por meio do programa Sou Mulher UFMS, que promove debates e atividades voltadas ao respeito, ao protagonismo e à participação igualitária das mulheres nos espaços acadêmicos, científicos e sociais. O programa atua nos dez câmpus da instituição e está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, da Agenda 2030 da ONU.

Dados do programa indicam que, em 2024, 52,4% dos projetos de ensino, pesquisa e extensão da universidade foram coordenados por mulheres e que 44,6% dos cargos de direção são ocupados por elas. A campanha Banco Vermelho, reconhecida como política pública pela Lei nº 14.942/2024, busca ampliar o debate sobre a violência de gênero e divulgar canais de denúncia. Segundo o Instituto Banco Vermelho, o Brasil ocupa a quinta posição entre 196 países em assassinatos de mulheres, com um caso de feminicídio registrado a cada seis horas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também