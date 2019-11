Últimos detalhes da 14 aumentam expectativas dos cidadãos

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

Os ajustes finais na obra de revitalização da rua 14 de Julho aumentam as expectativas de campo-grandenses. Com menos de duas semanas para a entrega da obra, diversas equipes não tiveram descanso durante o último feriado.

No último fim de semana prolongado, houve uma instalação prévia de wi-fi na rua, novos conjuntos semafóricos e sinalização horizontal nas vias e vertical, como placas, postes e braços.

A empreiteira que realiza a revitalização, Engepar, já começou a lavagem do piso e iniciou a finalização do calçamento na última quadra restante.

Não somente a 14 que está sendo revitalizada, o monumento do relógio recebeu um paisagismo especial, com Vinca, Sumpatiens, Salvia e Taget.

O Reviva Campo Grande, projeto que está readequando a 14, prevê investimentos nas vias transversais, da Avenida Calógeras até a Rua Padre João Crippa, e da Avenida Fernando Corrêa até a Mato Grosso. Essas ruas terão intervenções no calçamento, pavimento, iluminação pública e paisagismo. Ainda está previsto o projeto de habitação no centro da cidade, com início em 2020.

