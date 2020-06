Veja as agências da Caixa que irão abrir para o auxílio emergencial

Dez agências da Caixa irão abrir neste sábado, das 8h às 12h, em Mato Grosso do Sul, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial.

Os nascidos em julho vão ter acesso à segunda parcela do benefício, que já havia sido disponibilizada para uso digital por meio do aplicativo Caixa Tem. O valor é de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras).

Segundo o banco, beneficiários nascidos de janeiro a junho já tinham a possibilidade de fazer o saque em espécie.

A partir deste sábado, também podem realizar o saque - por meio das máquinas de autoatendimento ou nas lotéricas - os nascidos em julho.

Veja abaixo a lista das agências, cinco são da capital.

R. Treze De Maio, n° 2837, Centro - Campo Grande

Av. Dr. Gunter Hans, n° 3602 Qd 02, Jardim Tijuca - Campo Grande

Av. Gury Marques, n° 1292, Universitário - Campo Grande

Av. Bandeirantes, n° 2010, Vila Bandeirantes - Campo Grande

Av. Cel. Antonino, n° 98, Vila Rica - Campo Grande

R. Cuiaba, n° 1388, Centro - Corumbá

Av. Marcelino Pires, n° 1297, Centro - Dourados

R. Pref. Euclides Antonio Fabris, n° 477, Centro - Naviraí

Av. Brasil, n° 3154, Centro - Ponta Porã

Av. Antonio Trajano Dos Santos, n° 321, Centro - Três Lagoas

A lista completa com todas as agencias do Brasil pode ser acessada clicando aqui.

