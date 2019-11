Vídeo - Entregador morre após ser atingido por fio de alta tensão

Um homem, identificado como Edilson Cabral Pereira, de 40 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (14), após ser atingido por um fio de alta tensão que se soltou. No momento do acidente ele estava fazendo entrega de carvão e portanto, abrindo a porta do veículo, quando o fio atingiu o caminhão. A entrega estava sendo realizada em um açougue que havia no pátio de um posto de combustível localizado na rua Ana Luiza de Souza, esquina com a rua Francisco dos Anjos.

Populares entraram em contato e solicitaram atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros e so Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realizaram os primeiro socorros e massagem cardíaca na tentativa de reanimação, porém sem sucesso, conforme testemunhas.

Questionada, a Energisa informou por meio de nota, que o ocorrido não tem relação com falhas ou falta de manutenção e que foi um acidente climático. "A Energisa informa que o acidente ocorrido na manhã dessa quinta-feira (14) e que vitimou uma pessoa que trabalhava em uma rua do bairro Pioneiros, em Campo Grande, foi causada por uma descarga atmosférica derivada da forte chuva na região. A Energisa esclarece que a equipe da área comercial que esteve na região ontem não realizou qualquer procedimento na rede elétrica de média tensão, tendo executado unicamente serviços de ligação nova, corte e religação. A concessionária contatou a família e se colocou à disposição. Equipes da Energisa estão no local fazendo o reparo do cabo e a empresa orienta ainda aos clientes que, por segurança, sempre mantenham distância de fios caídos e avisem imediatamente a concessionária pelo telefone 0800 722 7272 (ligação gratuita) e pelo aplicativo Energisa On".

Entregador morre após ser atingido por fio de alta tensão pic.twitter.com/vwVdjVt1iE — Joilson Francelino (@jofrancelino) 14 de novembro de 2019







