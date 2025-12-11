Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cidade

Vídeo: "Será cobrada como secretária", afirma Papy sobre Ivoni Kanaan diante de omissão

O vereador critica falta de titular na Sesau enquanto conselhos apontam falhas graves na rede de saúde.

11 dezembro 2025 - 10h51Da redação
Vereador Papy Vereador Papy   (Reprodução)
Dr Canela

Diante da inércia da prefeita Adriane Lopes em nomear um titular para a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), enquanto a pasta é gerida por um comitê nomeado no final de setembro que tem atuação limitada a seis meses, a Câmara Municipal, o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Municipal de Saúde cobram uma representação.

Atualmente o comitê é comandado por Ivoni Kanaan, e segundo o vereado Papy (PSDB), presidente da Câmara, ela será tratada como secretária pela Casa. “Nós precisamos de um secretário ou uma secretária e se o Executivo não definir, a Ivoni vai ser considerada secretaria e será cobrada por essa Casa como tal”.

A fala ocorre após o  Conselho Municipal de Saúde publicar o pedido de esclarecimento e resolução da situação de 29 unidades de saúde que estão com o atendimento odontológico suspensos por inoperância de aparelhos compressores.



Neste ínterim, o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) expressou profunda preocupação com o desabastecimento de medicamentos essenciais e insumos básicos nas unidades de urgência e emergência da rede municipal, incluindo Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs).

Segundo a nota, o CRM-MS realizou inúmeras vistorias ao longo do último período, constatando baixo estoque e, em diversos casos, a completa ausência de medicamentos básicos indispensáveis ao funcionamento adequado dos plantões de urgência. Além disso, também foi identificada a escassez de insumos fundamentais, como luvas, lençóis, cânulas e outros materiais essenciais à segurança dos pacientes e profissionais de saúde.
As autoridades pedem que a pasta seja conduzida por uma secretária ou secretário que preste esclarecimentos sobre as faltas.

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Momento da execução na Moreninha -
Justiça
Justiça mantém júri popular para rapaz que matou traficante a tiros no bairro Moreninha
Ônibus não estarão disponíveis na próxima semana
Cidade
Com atraso salarial, motoristas aderem greve e Capital ficará sem ônibus dia 15
Operação aconteceu na região central da cidade
Cidade
Operação já retirou quase 40 mil metros de fios irregulares e deve continuar na Capital
Primeira entrega de cartões está prevista para 2 de fevereiro
Cidade
Cadastramento do Passe do Estudante 2026 já está aberto na Capital
Técnicos do CCZ também estarão no local
Cidade
Castramóvel levará atendimento gratuito para pets no Bosque dos Ipês neste sábado
Novo centro será em Três Lagoas
Cidade
Novo centro de triagem para animais silvestres em Três Lagoas desafogará CRAS da Capital
Foto: Divulgação
Cidade
Colônia de Férias da Cidade Dom Bosco realiza atividades para crianças e adolescentes
UPA Universitário, em Campo Grande
Saúde
Desabastecimento de medicamentos essenciais coloca saúde da população em risco, alerta CRM
Temporada atual encerra no dia 12 de dezembro, na Expo Sidrolândia
Cidade
Tendél formaliza expansão e confirma primeira data de 2026
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica