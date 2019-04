Violência contra animais cresce 39% em Campo Grande

Saiba Mais Geral Bebê de três meses passa por cirurgia na Santa Casa após maus tratos

Um total de 1706 casos de violência contra os animais foram registrados em Campo Grande, de janeiro de 2017 a fevereiro de 2019. Os dados são do Centro de Controle Zoonoses e Bem-Estar Animal (CCZ). Em números buscados de janeiro de 2017 a 24 de março desse ano, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) contabilizou 134 boletins de ocorrência na capital e 411 em todo o estado.

Houve um aumento de 35% de violência em todo o MS, de 2017 para 2018 nos boletins de ocorrência. Já nas denuncias recebidas pelo CCZ de Campo Grande o índice em 2018 aumentou 39% em relação ao mesmo período de 2017 e só nos dois primeiros meses desse ano já foi registrado 177 casos de maus tratos animal no CCZ.

Diante de tanta violência a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade Contra os Animais (Aspca), instituiu o “Abril Laranja” como mês dedicado à prevenção da crueldade contra animais em todo o mundo.

Em Campo Grande, o presidente da Comissão Permanente de Defesa do Bem-Estar e Direitos dos Animais, vereador Veterinário Francisco (PSB), apoia a iniciativa e incentiva a adesão da população. “Eu sou veterinário há 40 anos e me deparo infelizmente todos os dias com violências contra animais e a campanha Abril Laranja é uma forma de divulgar e mostrar para as pessoas que precisam ter consciência e proteger os animais. Essa campanha é de fácil adesão e é só compartilhar um laço laranja nas mídias sociais”, explica o parlamentar

Ele explica que as mídias digitais se tornaram um facilitador para denuncias e que além dos maus-tratos existem casos de abandono, espancamento, envenenamento, captura de animais silvestres, obrigar animais a puxarem pesos superiores à sua força, em fim.

Para tentar implementar políticas públicas par a causa, o Conselho do Municipal do Bem-Estar Animal (Combea) que é um colegiado de caráter permanente, deliberativo e consultivo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) foi criado. O conselho busca condições necessárias à defesa, proteção, bem-estar, preservação da vida, assim como dos direitos dos animais, através da implementação e execução de políticas públicas.

A população pode denunciar maus tratos a animais na DECAT – Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista é a Delegacia responsável pelo suporte a este tipo de denúncia 3325-2567 / 3382-9271, que podem ser feitas também no Ministério Público.

