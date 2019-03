Bebê de três meses passa por cirurgia na Santa Casa após maus tratos

Continua internado na Santa Casa de Campo Grande, o bebê de três meses que teria sofrido maus tratos pela própria mãe e o padrasto. A criança permanece entubada e teria passado por uma cirurgia no dedo.

A criança de Camapuã está internada na ala vermelha da pediatria e passou na quarta-feira (28) por um procedimento cirúrgico, pela ortopedia, devido a uma fratura no dedo da mão esquerda, para a retirada de pele morta, para facilitar a cicatrização. A menina continua na ala vermelha e seu estado de saúde é delicado.

O bebê deu entrada no hospital no dia 26 de março, as 16h34, com várias escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na clavícula.

O casal foi detido pela Polícia Civil na terça-feira (27), e mesmo após o depoimento, a polícia manterá os dois presos. O Conselho Tutelar já foi acionado. Segundo informações do hospital, não há previsão de alta para criança. Os suspeitos negam o crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também