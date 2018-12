Virada do ano na Cidade do Natal tem atrações para todas as idades

Os campo-grandenses terão uma virada de ano novo cheia de surpresas, pois a programação da Cidade do Natal continua a todo vapor esta semana. Na virada do ano (31), foi preparada uma noite especial, com show de bandas e desfile de bonecos infantis para a alegria da criançada. Vão animar a virada as duplas sertanejas, Victor Gregório e Marco Aurélio, Patrícia e Adriana e Pedro e Evandro, além da Banda Lilás.

Os bonecos vão desfilar as 21h. entre eles: Homem de Ferro, Hulk, Lool, As Princesas, Os Incríveis, Patrulha Canina Pj Masks, Minions, Meu Malvado favorito, Frozen, Toy Store, Homem Aranha, Capitão América, Bem 10, 4Brancos, Mickey Minie, Luna, Lady Bug e outros Super Heróis.

Quem quiser aproveitar as últimas horas de 2018 com muita alegria e diversão não podem deixar de curtir a virada do ano na Cidade do Natal. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), preparou um réveillon com violada e show da Banda Lilás.

“Quem participar do réveillon conosco verá a surpresa que estamos preparando. Adiantamos que não haverá queima de fogos, mas temos certeza que isto não diminuirá o nível de entusiasmo do campo-grandenses na Cidade do Natal. Queremos ver a alegria das pessoas recebendo 2019, tudo ficará lindo e especial”, comenta a secretária municipal de Cultura e Turismo Nilde Brun.

A programação do dia 31 de dezembro começará às 20h . As duplas Victor Gregório e Marco Aurélio, Patrícia e Adriana e Pedro e Evandro serão as responsáveis por embalar o público com o sertanejo. A Banda Lilás, bem conhecida pela população da cidade, levará um show alto astral para que as pessoas celebrem a chegada de 2019 com energia positiva.

Depois da virada do ano a programação continua na Cidade do Natal. O espaço, aberto dia 8 de dezembro, continuará com a mesma estrutura, incluindo a Casa do Papai Noel, praça de alimentação e área kids até dia 6 de janeiro.

Linha de ônibus especial

Uma linha de ônibus especial facilitará o acesso do campo-grandense à Cidade do Natal. A linha 050, criada exclusivamente para a Cidade do Natal, está a disposição da população.

A linha percorrer o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande a Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30.

Praça da alimentação:

A praça de alimentação ganhou um pergolado que, além de um charme especial, protegerá as famílias nos dias chuvosos. Os preços vão de R$ 3, a R$ 26, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.

Deixe seu Comentário

Leia Também