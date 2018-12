Confira a programação da Cidade do Natal deste domingo

A partir das 20h deste domingo (30), no palco da Cidade do Natal, nos altos da avenida Afonso Pena, terá a apresentação dos músicos Marcos Bezerra, Kelly Ramos e Pelica. Confira a programação da Cidade do Natal para os próximos dias

Segunda (31)

A partir das 20h: Show da Virada (Violada com Victor Gregório e Marco Aurélio, Patrícia e Adriana e Pedro e Evandro e show com Banda Lilás)

Terça (1º)

A partir das 20h: Larissa e Mariana

Quarta (2)

A partir das 20h: Rosana Moura

Quinta (3)

A partir das 20h: Pedro e Evandro

Cidade do Natal

A Cidade do Natal deste ano conta com uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17h às 23h. A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado que, além de um charme especial, protegerá as famílias nos dias chuvosos. Os preços vão de R$ 3, a R$ 26, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.

