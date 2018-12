Duplas sertanejas agitam a Cidade do Natal nesta quarta

A Cidade do Natal continua com programação diária que inclui música, dança, teatro, além de contar com uma diversidade de personagens infantis. Para esta quarta-feira (26) a partir das 20h30, estão confirmadas as apresentações das duplas sertanejas Márcio Santos & Claudiney e Beth & Betinha.

Aberta desde o dia 8 de dezembro, a Cidade do Natal segue encantando turistas e campo-grandenses até o dia 6 de janeiro de 2019. Passeios gratuitos a bordo do City Tour ou da Maria Fumaça fazem parte das opções de entretenimento da Cidade do Natal.

Linha de ônibus especial

Uma linha de ônibus especial facilita o acesso do visitante à Cidade do Natal. A linha 050, criada exclusivamente para o local, começou a rodar desde a abertura da Cidade do Natal. A linha percorre o itinerário PegFácil do Shopping Campo Grande/Cidade do Natal, todos os dias, das 18h30 às 23h30.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal deste ano conta com uma ampla área kids, artesanato e a presença do Papai Noel todos os dias, das 17h às 23 h. A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado, que além de um charme especial, protegerá as famílias nos dias chuvosos. Os preços vão de R$ 3, a R$ 26, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.

