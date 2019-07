Zona rural terá 12 pontes reformadas

Pontes que apresentam situação crítica e que estão localizadas em pontos estratégicos para o escoamento da produção agrícola e pecuária serão reformadas ou reconstruídas na zona rural de Campo Grande.

Estão previstas reformas de pontes sobre os córregos Guariroba; Rondinha; Ceroula (na região do Inferninho com 10 metros de vão); Mimoso; Ribeirão da Areia; Liso; Ribeirão Estaca; Varjão e Ribeirão da Cachoeira.

Para definição dos projetos, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços fizeram um levantamento fotográfico de todas as pontes, com a indicação do tipo de intervenção que será preciso fazer em cada uma delas.

Em algumas pontes, será preciso trocar o assoalho; em outras, as vigas de sustentação precisam ser trocada ou foi previsto o reforço do aterro. Um dos fatores de comprometimento das estruturas, segundo os engenheiros da SISEP, é que as pontes são projetadas para suportar 15 toneladas e muitas vezes, passam carretas sobre elas com até 40 toneladas de calcário.

Campo Grande tem uma malha viária rural de aproximadamente 2 mil quilômetros para manter, com 85 pontes em todo o perímetro. Já foram reformadas seis pontes (ao custo de R$ 496 mil ) e estão sendo elaborados 15 projetos de pontes de concreto, mas a construção depende da captação de recursos federais.

As empresas que forem participar da licitação terão até o dia 29 de agosto para apresentar propostas.

