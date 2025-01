Avanço de frente fria deixa clima mais ameno e pode trazer chuvas para MS

O avanço de uma frente fria deve mudar o clima nesta sexta-feira (3), o primeiro 'sextou' do ano de 2025. Isso porque o calor se afasta, dando lugar as temperaturas mais amenas e aumenta as possibilidades de ocorrerem chuvas ao longo do dia em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas poderão ser de intensidade fraca a moderada. Há ainda, previsão de acumulados de chuvas significativos, que podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas.

Essa situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma frente fria, aliada a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 26°C e 32°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste esperam-se mínimas entre 23°C e 26°C e máximas entre 27°C e 31°C.

Já nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 29°C e 33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas entre 26°C e 28°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também