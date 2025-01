Calorão segue presente nesta quarta, mas chuva pode aparecer em MS

Mato Grosso do Sul segue vivendo dias de instabilidade com as presenças das 'chuvas de verão', embora o calor continua predominante em maior parte das regiões. Nesta quarta-feira (22), há chances de pancadas isoladas, mas as altas temperaturas ditam o ritmo do dia.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido à combinação de calor e umidade, são esperadas pancadas de chuva típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade.

O grande destaque ao longo da semana e no próximo final de semana é que as temperaturas estarão em elevação.

São previstas temperaturas mínimas entre 20-23°C e máximas entre 24-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 22-25°C e máximas entre 29-33°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 31-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-23°C e máximas entre 27-31°C.

