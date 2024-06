Céu de Campo Grande amanhece 'diferente', mas calor marca presença nesta segunda

Com um tempo meio nublado, nuvens até meramente carregadas e um clima fresco, Campo Grande amanheceu com o céu um tanto quanto diferente na manhã desta segunda-feira (3). Embora não se tenha previsão de chuva, o tempo deixou um bom ponto de interrogação na cabeça da população que optaram por sair com pelo menos uma blusa para não serem pegos de surpresa.

A meteorologia, no entanto, enfatiza que não haverá chuvas para essa semana na capital sul-mato-grossense, muito menos para outras regiões do Estado, que deverão ter aumento nas temperaturas durante os próximos dias, em razão da saída da massa de ar frio e a chegada de uma massa de ar seco.

Em Campo Grande, por exemplo, apesar da mínima ficar abaixo dos 20°C e com o tempo nublado, a tendência é que a máxima chegue aos 30°C com bastante sol e poucas nuvens no decorrer das próximas horas.

Dourados, a segunda maior cidade do Estado, deve acompanhar a Capital no quesito tempo e condição climática para a segunda-feira, mantendo a mínima na faixa dos 18°C e máxima de 30°C, com aumento de nuvens pela manhã e tempo aberto no decorrer das próximas horas.

As demais regiões terão sol, poucas nuvens e um tempo seco em razão da presença dessa massar de ar seco, que deve deixar a umidade relativa do ar abaixo dos padrões. As temperaturas mínimas variam de 17°C a 19°C, e as máximas chegam facilmente a 34°C, principalmente na região do Pantanal e norte do Estado.

