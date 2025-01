Chuva chega na Capital e "atrapalha" horário de pico

A chuva chegou em Campo Grande nesta quarta-feira (15), mas a alegria de muitos, que finalmente sentem uma aliviada nas altas temperaturas, também é a tristeza de outros, que reclamam da chuva “atrapalhar” o horário de pico.

Com muitas pessoas deixando seus trabalhos neste horário, a chuva se tornou empecilho para quem depende do transporte público da Capital, já que alguns pontos de ônibus ainda não contam com assento ou cobertura, e para quem tem veículo próprio.

Leitores do JD1 reclamam que a chuva, que já é registrada em diversos pontos da Capital, é inconveniente neste horário, além de alertarem que “parece que o campo-grandense esquece como dirige” na chuva.

Essa chuva, no entanto, não é surpresa, já que o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) havia alertado para a possibilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em diversas regiões do Estado.

