Chuva continua na tarde desta quinta-feira na capital, diz Inmet

Priscilla Porangaba, com informações do Inmet

O dia terá céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas passando a nublado no decorrer da tarde em Campo Grande, nesta quinta-feira (26), de acordo com informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Conforme o instituto, os termômetros registram temperatura máxima de 28ºC e mínima de 18ºC. A umidade relativa do ar máxima é de 90% e mínima de 40%.

A previsão para Mato Grosso do Sul também é de tempo nublado com pancadas de chuva, com temperatura máxima de 39ºC e a mínima é 16°C. A umidade do ar não oferece risco à população.

