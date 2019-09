Meteorologistas prevêem chuva para esta semana na capital

As temperaturas para esta semana na capital, é de tempo mais fresco, onde nesta segunda-feira (24), a máxima chegou a 29,8º C. Segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, existe algumas áreas de instabilidades na parte norte do Mato Grosso do Sul (MS).

Nas próximas horas a movimentação de uma área de baixa pressão deve chegar na parte sul do estado provocando chuvas, que deve continuar ao longo desta quarta-feira (25).

De acordo com Franciane, a expectativa é que os acumulados de chuva sejam significativos, por vezes, pode ocorrer chuvas de forte intensidade incluindo na capital. Essas áreas de instabilidades com chuva devem diminuir na quinta-feira (26).

Por conta das condições estimadas, as temperaturas sofrerão ligeiro declínio, mas no final de semana as temperaturas voltam a ficar elevadas. Temperatura volta a se elevar no sábado (28)

Para cidades do interior do MS o meteorologista, Natalio Abrahão Filho alerta sobre pancadas de chuva forte com ventos de 62kmh, na tarde desta terça-feira em Costa Rica, onde a temperatura caiu de 35,4º C para 22º C em uma hora.

Chapadão do Sul, também enfrenta, raios, ventos fortes e granizos, que deixou estragos na cidade. Mesma situação que se encontra o município de Sonora com trovoadas e ventos de 82kmh, onde ainda não choveu, mas clima permanece nublado.

Já Paranaíba tem máxima de 36,7º C em contraste com as outras cidades, junto com Ponta Porã que não teve chuva, e permanece sem vento, a temperatura ficou na casa dos 27,7º C nesta terça.

Natalio reforça que deve chover em Campo Grande nesta quarta-feira, devido as formações de baixa pressão na região.

