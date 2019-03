Com sol entre nuvens, previsão é de calor e mormaço em todo estado

A sexta-feira (29) começou com céu aberto e sol entre nuvens, mas a possibilidade de chuva isolada durante a tarde, na Capital e no estado. O tempo permanece estável e o fim de semana será de sol em todo MS.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ter um possível aumento a partir de hoje (29), deixando o clima mais quente e abafado. Em Campo Grande, a mínima é 21ºC e a máxima 30ºC, já no estado, fica na casa dos 19ºC a 33ºC.

