Dia comeÃ§a ensolarado e previsÃ£o Ã© de calor intenso na capital

A quarta-feira (27) amanheceu com céu claro e ensolarado, com clima abafado logo nas primeiras horas da manhã. O tempo fica mais estável e uma nova frente fria se aproxima do sudoeste do estado.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será marcado por calor e mormaço, tendo a possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde. Em Campo Grande, a mínima é de 19ºC e a máxima de 32ºC. Já no estado, fica na casa dos 16ºC a 37ºC.

