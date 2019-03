Quinta-feira tem parcialmente nublado e tempo instÃ¡vel

O céu amanheceu parcialmente nublado na manhã desta quinta-feira (14), na capital. Mesmo com sol entre nuvens, a previsão aponta pancadas de chuvas isoladas durante a tarde. O tempo instável continua e surge um alerta de tempestade nas regiões sul e oeste do estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas sobem ligeiramente e o clima quente continua, mesmo com a instabilidade. No estado, a mínima fica 20ºC a 36ºC, já em Campo Grande, fica na casa dos 21ºC a 31ºC.

