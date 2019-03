Com sol entre nuvens e clima ameno, tempo permanece instÃ¡vel no estado

A terça-feira (12) amanheceu com sol entre nuvens, tendo a possibilidade de pancadas de chuvas na parte da tarde. Com aumento de nuvens e chuva, o tempo permanece instável e a previsão aponta alerta de tempestade para algumas regiões do MS.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas sofrem uma leve queda e deixa o clima ameno durante os próximos dias. Em Campo Grande a mínima é de 22ºC e a máxima de 30ºC, já no estado fica na casa dos 19ºC a 33ºC.

