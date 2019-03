Com sol entre nuvens, clima amanhece ameno na capital

A quarta-feira (20) amanheceu com sol entre nuvens, mas a instabilidade pode trazer pancadas de chuvas no fim da tarde. A previsão aponta uma frente fria se aproximando no leste do estado.

Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada do outono traz uma leve queda nas temperaturas, deixando o clima nos próximos dias mais fresco e ameno. Em Campo Grande, a mínima é 23ºC e a máxima 28ºC, já no estado fica entre 19ºC a 32ºC.

