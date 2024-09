Com 'start' da primavera, calorão se intensifica nesta segunda-feira em MS

Com 'start' da primavera, o primeiro dia oficial da nova estação não terá grandes surpresas em relação aos dias passados e até a estação anterior, já que o predomínio deve ser do calor e das altas temperaturas, principalmente nesta segunda-feira (23).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o período também representa o início da convergência de umidade vinda da Amazônia e retorno mais regular das chuvas, além de ocorrer ainda uma elevação gradativa das temperaturas devido a maior incidência de raios solares.

Considerada a estação com a maior ocorrência de tempestades de rápida duração, a primavera é capaz de gerar chuvas intensas, fortes rajadas de vento e possibilidade de granizo.

Já quando se trata da temperatura do ar, os valores devem ficar entre acima e muito acima da média para o período, indicando um trimestre mais quente que o normal em Mato Grosso do Sul. Em algumas áreas, como norte e Pantanal, as temperaturas seguirão na casa dos 40°C.

Em Campo Grande, por exemplo, os termômetros devem atingir máxima de 38°C. Nas demais regiões, como Bolsão, centro e o sul do estado, as temperaturas seguem variando entre 36°C e 39°C.

No entanto, nos próximos dias, não há qualquer indicativo de chuva para Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também