Com tempo firme de volta, MS deverá registrar máxima de 40°C nesta quarta

O tempo seco e o calor extremo estão de volta a Mato Grosso do Sul a partir desta quarta-feira (18), podendo, inclusive, algumas cidades já registrarem temperaturas máximas de 40°C, após o período de instabilidade que contou com a passagem de uma frente fria no último final de semana.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. Essa situação ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, favorecendo o tempo quente e seco.

A umidade relativa do ar também deverá ficar baixa, variando entre valores de 10% a 30% ao longo da quarta-feira. Por isso, recomenda-se que a população beba bastante líquido, evite exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidifique os ambientes.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 32°C. Os termômetros em Dourados marcam 16°C inicialmente e chegam aos 28°C ao longo do dia. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 18°C e atinge 27°C à tarde. Anaurilândia, no leste, tem mínima de 17°C e máxima de 29°C.

Na região do Bolsão, a mínima em Paranaíba é de 19°C e a máxima de 37°C; em Três Lagoas, o dia inicia com 18°C e apresenta máxima de 33°C. No norte do Estado, os valores em Coxim variam entre 25°C e 37°C.

Em Corumbá, no Pantanal, as temperaturas variam entre 26°C e 34°C, já Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 26°C e máxima de 35°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho, apresenta a temperatura mais alta do dia, com mínima de 24°C e máxima de 38°C.

