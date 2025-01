'Domingão' pode ser de pancadas de chuva em todo o Estado

Assim como os últimos dias, o domingo (19) do sul-mato-grossense pode ser marcado por sol acompanhado de pancadas de chuva, de intensidade fraca a moderada, no decorrer do dia, com a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa situação ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, com o aquecimento durante o dia e a disponibilidade de umidade favorecendo a instabilidade meteorológica que Mato Grosso do Sul enfrenta.

No Estado, a variação nas temperaturas não será drástica, com mínimas entre 21ºC e 26ºC e máximas que variam entre 30ºC até 36ºC.

Para a região de Campo Grande, estão previstas mínimas de 22ºC, com máximas que podem chegar aos 30ºC.

Na região sudoeste espera-se mínimas entre 25-29°C e máximas entre 36-40°C. Já nas regiões do bolsão, pantaneira e norte são esperadas mínimas entre 22-26°C e máximas entre 29-36°C.

