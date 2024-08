Domingo amanhece com sol mas frio permanece em MS

Apesar do sol, o domingo de Dias dos Pais começou gelado em Mato Grosso do Sul e os termômetros não devem ultrapassar os 28°C no Estado. Em Campo Grande, o dia amanheceu com temperatura de 9°C. Com vento gelado, a previsão indica sol e tempo estável.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas vão seguir baixas durante as manhãs, mas sobem gradativamente durante o dia, principalmente nas regiões sudoeste, Pantanal, norte e do Bolsão.

Os ventos variam de 30 a 50 km/h e podem ocorrer algumas rajadas acima desses valores durante o domingo. Na Capital a máxima prevista é de 23 °C. Já a umidade relativa do ar fica entre 90% e 25%.

No município de Dourados a mínima prevista é de 4°C e ao longo do dia os termômetros chegam aos 21°C. Em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, a máxima fica na casa dos 19°C. A umidade relativa do ar em ambas as cidades varia de 20% a 85%.

Na região leste a previsão é de 7°C e 22°C em Anaurilândia. Em Três Lagoas e Paranaíba a variação é de 8 °C e 24°C. Em Coxim, região Norte, as temperaturas iniciam aos 11°C e sobem até 28°C, a maior máxima prevista para hoje.

Já em Corumbá, no Pantanal, a mínima é de 12°C e nos horários mais quentes chega aos 25°C. Já Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 9°C e máxima de 24°C. E em Porto Murtinho, na região Sudoeste, os valores variam entre 8°C e 24°C.

