Domingo pode ser de chuva e frio

Saiba Mais Clima Fim de semana pode ser chuvoso e frio chega no domingo

A previsão para este domingo (2) é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul. Os termômetros devem registrar temperaturas de 16ºC a 32ºC.

Segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Franciane Rodrigues, disse ao JD1 Notícias que a temperatura começa a cair a partir desta tarde. “A temperatura começa a cair depois da passagem das chuvas. Uma massa de ar seco e frio atuará no estado. Esta nova onda de frio tem chance de ser menor se comparado com as últimas duas que tivemos”, explicou Franciane.

A maior concentração de frio estará concentrada maior na parte sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, a temperatura pode registrar a 18ºC.

