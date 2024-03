Ela vem! Devido à frente fria, Defesa Civil emite alerta de tempestade para Campo Grande

Não demorou muito para que o outono já promovesse algumas alterações no clima em Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande. Devido à aproximação de uma frente fria, a Defesa Civil alertou para potenciais chuvas intensas e até tempestades ao longo desta quinta-feira (21).

Outro ponto que deixa a população sul-mato-grossense em alerta é devido ao grau de aviso elaborado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A vigência do alerta, que começa na tarde de hoje, impõe tempestade com grau de severidade de grande perigo, principalmente para a região sul do Estado.

Nesse comunicado em específico, as chuvas podem chegar ao acumulado de até 100 milímetros ao final do dia, ventos superiores aos 100 km/h e até queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário também estão inseridos no alerta.

Para as demais regiões, as chuvas poderão ficar entre 50 e 100 milímetros até o final do dia, levando em consideração a área afetada, com possibilidade de ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo.

As temperaturas continuam altas. Campo Grande, por exemplo, amanheceu com quase 28°C e com o passar das horas, a máxima subiu para 31°C, mas com a sensação térmica acima do normal.

É esperado que essa frente fria cause o fim da onda extrema de calor em Mato Grosso do Sul, que perdura por alguns dias.

