Fenômeno da 'chuva preta' pode atingir Mato Grosso do Sul no fim de semana

O fenômeno da 'chuva preta' pode atingir Mato Grosso do Sul nos próximos dias, mais especificamente no fim de semana, entre sábado (14) e domingo (15), quando a previsão meteorológica aponta para o retorno das chuvas após longo período de calor extremo.

Isso ocorre quando a água comum que sai das nuvens se mistura com a fuligem das queimadas na atmosfera. Essa situação acontece em virtude da fumaça dos incêndios florestais que atingem parte do país.

"Temos uma situação muito excepcional de uma nuvem de fumaça muito extensa e densa espalhada por quase todo o Brasil", explicou a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo em entrevista para o UOL.

A aparição da chuva preta aconteceu na terça-feira (10) em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Moradores dos municípios de Arroio Grande, Rio Grande e Pelotas, registraram a água escura em baldes, poças e até piscinas, viralizando as imagens nas redes sociais.

Com o avanço da frente fria, que deve provocar chuvas em sua passagem, Mato Grosso do Sul também estará suscetível a registrar o fenômeno, assim como Santa Catarina e São Paulo. A demora da chegada de frente fria se dá devido a um bloqueio atmosférico que impede a passagem de nuvens.

Esse bloqueio deve permanecer até o início do fim de semana, quando a frente fria terá força suficiente para quebrar essa barreira e trazer a chuva, que deve ajudar na diminuição das temperaturas e frear temporariamente os incêndios florestais.

