Prepara os casacos! Fim de semana promete frio, com mínima de 6ºC em MS

O inverno mal começou e já vem frente fria por aí. Desta vez, no segundo fim de semana da estação mais fria do ano, será de temperaturas amenas por todo Mato Grosso do Sul. A mínima mais baixa promete ser registrada em Ponta Porã, com 6ºC. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 11 ºC para o fim de semana.

Conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o fim de semana será marcado pela queda das temperaturas. Isso vai ocorrer por causa da aproximação de um frete fria que avança sobre o Brasil.

No Estado, a mudança climática já deve começar a ser notada na sexta-feira (28). A maior queda na temperatura fica prevista para o sábado (29), segundo os meteorologistas. Na Capital, a previsão para o fim de semana é de 11ºC de mínima.

As menores temperaturas devem ser registradas nas cidades de Dourados, Caarapó, Amambai e Ponta Porã. Na região de fronteira, os termômetros não devem passar dos 20 ºC neste fim de semana. Chuva pontual está prevista para os municípios das regiões Oeste, Centro e Sul.

Inverno 2024

Quanto ao inverno deste ano, a tendência é de que tenha chuvas abaixo da média, sendo mais seco do que o normal.

Mesmo com a temperatura baixa, o inverno segue seco, de acordo com os prognósticos do (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Os índices de umidade relativa do ar deverão permanecer entre 15% e 40%, especialmente nas regiões do Bolsão, pantaneira e centro-norte.

