Fim do verÃ£o serÃ¡ marcado por tempestades em MS

Adeus, verão! A estação mais quente do ano termina hoje (19) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) já colocou Campo Grande e outras 49 cidades de Mato Grosso do Sul sob alerta de tempestade e de chuvas intensas. O outono começa às 23h06.

De acordo com o instituto, podem ocorrer chuva entre 20 a 50 mm por dia, ventos intensos (de 40-60 km/h) e queda de granizo. Lembrando que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O aviso termina amanhã, às 9h.

Conforme já noticiado pelo JD1, o Brasil ainda está dentro de uma grande massa de ar quente e úmido, que é a condição ideal para a formação das grandes nuvens carregadas, que provocam pancadas de chuva com raios. O ar úmido e quente predomina sobre a região Centro-Oeste e nuvens carregadas crescem sobre todos os Estados.

Em MS, o sol aparece forte pela manhã, a nebulosidade aumenta no decorrer do dia com calor e muitas pancadas de chuva com raios no período da tarde e da noite em quase toda a região. Há chance de chuva moderada a forte. O tempo seco predomina o dia todo na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia (Corumbá).

