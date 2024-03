Dando falsas esperanças de um alívio no calor, moradores de algumas regiões de Campo Grande se depararam com uma chuva “mansa” na tarde desta quarta-feira (13), que não deverá amenizar as altas temperaturas na Capital.

Seguindo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), para chuvas pontuais em algumas regiões do Estado, a garoa chegou em Campo Grande, que apesar dela, ainda deve registrar mínimas de 26°C e máximas de 34°C.

A chuva também coincide com a chegada de uma nova onda de calor no Brasil, que deverá atingir boa parte do Estado. Confira a chuva:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também