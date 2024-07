Lavou o casaco? Frio começa para valer nesta semana em Mato Grosso do Sul

A onde intensa de frio começa para valer a partir desta semana em Mato Grosso do Sul, e a segunda-feira (8) já promete ter temperaturas mais baixas em algumas cidades - até Campo Grande está inserida, podendo ficar abaixo dos 20°C em determinados momentos o dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a semana inteira será de temperaturas amenas em questão das máximas, mas também, as mínimas poderão ficar abaixo dos 5°C, principalmente na metade sul do Estado.

Além disso, há grandes chances das chuvas retornarem e ajudarem a aumentar a umidade relativa do ar, que estava baixa por várias semanas.

"Com a condição de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas, as temperaturas máximas ficam mais amenas. Essa situação atmosférica é devido à atuação de sistemas meteorológicos transientes, ou seja, uma nova e intensa frente fria aliada ao retorno de umidade no estado", diz o Cemtec.

Campo Grande deve ter máximas de 18°C nesta segunda-feira, enquanto a mínima poderá cair para 12°C. Ainda existe a expectativa de chuva também para a cidade.

Em relação ao Pantanal sul-mato-grossense, a previsão do tempo indica uma trégua das altas temperaturas e do tempo extremamente seco que vem sendo observado na região pantaneira. Conforme a meteorologia, chuvas poderão cair entre 9 e 13 de julho na região e ajudar no combate a incêndios florestais.

No município de Corumbá, as temperaturas mínimas ficam por volta dos 12-16°C e máximas entre 17-23°C.

