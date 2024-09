Leve queda de temperatura chega em MS esta semana

Uma nova onda de frio deve chegar nas regiões que ficam na parte de baixo do Brasil ainda nesta semana, porém, o Mato Grosso do Sul sofrerá apenas uma leve queda na temperatura máxima por causa do calor que está tomando o Estado.

De acordo com o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Vinícius Sperling, na próxima quinta-feira (05), a temperatura máxima sairá da média de 36ºC para 32ºC e 33ºC.

A breve queda na temperatura começará na quinta-feira, na região sul do Estado, e durará até a manhã de sexta-feira (06), mas a tarde, os termômetros registrarão números maiores, o norte de Mato Grosso do Sul não será afetado.

Esse "friozinho" não quebrará a onda calor que passa por Mato Grosso do Sul. Mas diferente do Estado, a Climatempo avisou que, a partir do dia 19 de setembro, a próxima onda de frio atingirá os nossos vizinhos, Mato Grosso, São Paulo, Triângulo Mineiro e Goiás.

No feriado do dia 7 de setembro, enquanto o Mato Grosso do Sul estará no calor, mais da metade de São Paulo estará com temperaturas 5°C acima da média histórica. Em praticamente todo o país, os termômetros devem marcar temperaturas de 1°C até 5°C acima do normal.

