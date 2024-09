MS enfrenta 'pior dia' de calor nesta quarta-feira antes de frente fria

Mato Grosso do Sul deve encarar o pior dia da onda de calor nesta quarta-feira (25), onde as temperaturas seguirão muito acima da média e diversas cidades poderão registrar máximas acima dos 40°C. Essa condição acontece antes do avanço de uma frente fria, que trará chuvas e diminuição nos termômetros.

Conforme noticiado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), entre quinta e sexta-feira, dias 26 e 27, respectivamente, uma frente fria avança provocando aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas e tempestades, com destaque para metade sul e leste do estado.

Para essa quarta-feira, a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade e pela configuração dos ventos o céu deverá continuar encoberto por uma camada de fumaça oriunda de incêndios florestais na região amazônica e também de estados e países vizinhos.

Enquanto as temperaturas podem bater os 42°C em algumas cidades, existe a preocupação da umidade relativa do ar, cuja porcentagem pode atingir até 7% em determinados momentos do dia.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20-25°C e máximas entre 36-40°C para as regiões sul, sudeste e leste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 25-30°C e máximas entre 38-42°C. Já nas regiões norte e bolsão são esperadas mínimas entre 23-27°C e máximas entre 37-40°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 26-28°C e máximas entre 35-37°C. Os ventos atuam entre o quadrante leste e norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

