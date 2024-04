MS teve temperaturas de até 39,7°C e chuvas abaixo da média em março

A instabilidade do clima em Mato Grosso do Sul em março provocou variação da incidência de chuvas nos municípios, fazendo com que 13 cidades tivessem chuvas acima da média histórica, enquanto outras 33 tiveram chuvas abaixo da média, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).



O índice ficou em 0-80 mm, principalmente nas regiões centro-sul, leste e sudoeste do estado. Por outro lado, municípios das regiões norte, extremo norte e nordeste do estado, as chuvas apresentaram acumulados entre 120-240 mm.



Com 390 mm de chuva acumulada em março de 2024, o município com maior precipitação foi Sonora que representa um valor 106% acima da média histórica, seguido por São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul. Por outro lado, o município de Jardim teve acumulados de 18,6 mm no mesmo período, 86% abaixo da média histórica baseada nos dados climatológicos referente ao período 1981-2010.



Campo Grande ficou entre os municípios com baixa de chuva, registrando -28% do que era esperado.





Temperatura

Com início do outono, Laguna Carapã registrou a menor temperatura do estado já quase no final do mês de março, marcando 17,3°C no dia 26, enquanto a maior temperatura registrada foi 39,7ºC nos dias 13 e 14 em Três Lagoas e Iguatemi, respectivamente.





