Onda de calor: Após frio 'de lascar', temperaturas em MS ficam 5ºC acima da média

Direto do casaco para a regata! Após Mato Grosso do Sul passar por uma onda de frio que derrubou as temperaturas abaixo dos 10ºC em algumas regiões, o clima volta a esquentar com a chegada de uma onda de calor neste sábado (17).

Segundo o Climatempo, uma forte massa de ar quente está se estabilizando na região central do Brasil, favorecendo o aumento de temperaturas em todo o Brasil, com algumas regiões, incluindo Mato Grosso do Sul, registrando temperaturas até 5ºC acima da média.

Com agosto sendo um mês naturalmente mais quente que julho, esse aumento de temperatura resultará em um calor mais intenso e desconfortável. Além disso, o clima seco também será predominante no Brasil.

Em Campo Grande, moradores já devem se preparar para máximas de até 35°C no sábado, com a umidade relativa do ar podendo variar entre 15% - bem abaixo dos 60% indicados como ideal para a saúde humana pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - e 50%.

