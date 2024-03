Outono serÃ¡ de pouca chuva, com estiagem e umidade baixa em MS

Em 2024 o frio das manhãs e as massas de ar polares da estação deve demorar um pouco para chegar e a influência do El Niño manterá atmosfera aquecida. Em Mato Grosso do Sul, o início do Outono ocorrerá no dia 19 deste mês, às 23h06 e vai até às 16h51 (horário local) do dia 20 de julho.

Nos primeiros dias do Outono, parte do MS sentirá temperaturas máximas elevadas como se a atmosfera formasse bolhas de calor pelo centro-sul do Brasil seguindo até meados de Abril.

"No final de março os dias e noites terão as mesmas doze horas de duração. No entanto, no final do Outono, as noites serão as mais longas e os dias, os mais curtos do ano", explicou o meteorologista Natálio Abraão.

Conforme ainda o prognostico, este ano o Outono será com pouquíssima chuva, longos períodos de estiagem e umidade baixa.

"A frequência de nevoeiros será baixa, e deve ocorrer sempre que a manhã for fria e a umidade alta decorrentes das inversões térmicas. Há probabilidade de frio em Maio, Frio forte em Junho com pequena chance de geadas para o final da estação, quando as temperaturas decrescem abaixo dos 5° centigrados em locais mais baixos indicando presença de massas de ar polares, adentrando nas regiões Sul, Sudoeste e central do Estado".

O que vem por aí, El Niño, La Niña ou Neutralidade?

A condição atual é de El Niño persistindo desde o final do ano passado. As temperaturas das águas do oceano pacifico tropical central e oriental ainda estão mais quentes que a média.

O modelo climático do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF) prevê águas mornas no oceano Pacífico equatorial até o mês que vem.

Essas condições indicam a presença de um evento de curta neutralidade nos próximos dois meses começando em Abril e provavelmente, seguindo até o próximo mês de Junho.

Em uma situação atípica, a previsão para Julho de 2024 já na estação de Inverno, indica o surgimento de águas mais frias do que o normal no Pacífico oriental, mudando novamente para La Nina. Isso em menos de três meses

"A previsão é de calor seguindo até meados de abril e poucas ondas de frio. Em maio e junho pouca chance de ser intenso. As massas de ar que chegarem em MS, principalmente em junho devem ser de média intensidade", finalizou o meteorologista.

